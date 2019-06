Bedrijven naar krimpregio

De Randstad is overbevolkt. We staan uren in de file. De huizen zijn onbetaalbaar. De scholen zijn leerfabrieken, enz. Het noordelijk, oostelijk en zuidelijk deel van ons land worden krimpgebieden genoemd. Scholen verdwijnen. Winkels moeten sluiten. Lang geleden werd dit verschijnsel al geconstateerd. Toen werd er ook wat aan gedaan. Philips ging naar Stadskanaal, de Postbank naar Groningen. We leven nu in een digitale wereld met veel mogelijkheden. Waarom komt er niemand op het idee om de bedrijven weer te verspreiden over Nederland?

Joke van Leeuwen,

Amersfoort