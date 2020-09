Brief 1 ’Knot zint op Europese bankbaan’

Hij denkt alleen in geld en vermoedelijk aan een eventueel Europees bankavontuur. Maar de euro is een onding. Vroeger toen elk land z’n eigen munt had, kon de centrale bank, afhankelijk van de nationale financiële situatie, de munt laten devalueren of opwaarderen. Niemand buiten het eigen land leed enige schade. Nu we de euro hebben, draaien wij op voor het frivole gedrag van andere landen. Nee, dank u wel meneer Knot.

J. Prins, Sliedrecht

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: