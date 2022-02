Stelling: Regeringscommissaris MeToo goed plan

Na de schandalen rond The Voice, Ajax en het opstappen van het Kamerlid Gijs van Dam gaat het kabinet werk maken van 'me too' er komt een regeringscommissaris voor grensoverschrijdend gedrag. Mariëtte Hamer gaat onderzoek doen naar 'me too'-gerelateerde zaken. Een goed idee, of niet?