Brief 1 ’Eerst woningcrisis oplossen’

O.a. de gemeente Gorinchem voelde zich nogal overvallen door deze dwangmaatregel. Momenteel zijn er tekorten van vele duizenden opvangplaatsen, plus daarbij opgeteld het tekort aan woningen waar zogenaamde statushouders recht op zouden hebben, etc. Naar verwachting stijgt het aantal asielzoekers in 2022 naar 40.000.

Momenteel zijn er eveneens enorme tekorten aan woningen voor Nederlanders; zowel voor studenten als voor jonge gezinnen, als voor ouderen die graag wat kleiner willen wonen. Kortom! Er is een enorme schaarste aan woningen en die schaarste neemt alleen maar toe. Daar moet toch ooit eens een oplossing voor gevonden worden. Naar mijn mening gaan beide crisis-situaties namelijk niet samen!

Zelfs de zogenaamd politiek-correcte partijen etc., zullen toch ooit moeten erkennen, dat Nederland in ieder geval qua oppervlakte veel te klein is om de ellende van de wereld binnen te halen.

Renske van Reeken, Den Haag

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: