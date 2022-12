’Zakenkabinet nodig voor aanpak crises’

De grens van de huurprijsbescherming op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt opgetrokken naar 187 punten. Dat betekent dat vanaf 2024 bij het afsluiten van een nieuw huurcontract de meeste huurwoningen onder de €1000 aan huur gaan kosten.

Dat betekent echter te weinig netto-opbrengst voor grote exploitanten, vrees ik. Ik voorzie dat de bestaande midden- huurvoorraad massaal gedumpt gaat worden op de koopmarkt zoals eerder bij de desastreuze introductie van de verhuurdersheffing.

Sturen op de huidige bevolkingsaanwas, de olifant in de kamer, blijft overigens de enige blijvende oplossing voor dit probleem. Het kabinet mist keer op keer kunde en visie. Hoogste tijd voor een zakenkabinet 2.0 met specialisten in plaats van politici, die wèl het welzijn van de burger centraal stelt, en onder meer referenda als direct controlemechanisme in ere hersteld.

M. Harks