’Rusland verder in het nauw’

Om Poetin nog verder te tergen hebben Finland en Zweden aangekondigd NAVO-lid te willen worden. En dat na schending van eerder gemaakte afspraken en het al langer achter de schermen gaande inpalmen door Brussel van Oekraïne. Er zijn enkele ex-politici en militairen die het gevaar van het loslaten van elke vorm van voorzichtigheid inzien. Europa en de NAVO gaan er met gestrekt been in. De veiligheid van ons burgers wordt daarmee in de waagschaal gezet. Dat gaat grote gevolgen hebben. Er is een kans dat de ’Russische beer’ dit niet langer pikt en ’los’ zal gaan.

Bert Osendarp, Irechek