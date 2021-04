Premium Binnenland

Gemeente door het stof voor weghalen boomhut: speelgoed als goedmakertje

Onbegrip in de Fagelstraat in Leiden nadat de gemeente vorige week besloot de boomhut van spelende kinderen weg te halen. Dat het zonder overleg of waarschuwing gebeurde, vonden ouders moeilijk. De gemeente biedt nu zijn excuses aan en belooft een brief met uitleg en buitenspeelgoed ter compensatie....