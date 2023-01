’Zetel geen eigendom van partij’

Een lezer is van mening dat, buiten een kiesdrempel, ook de regel ingevoerd moet worden dat als men het niet meer eens is met de partij waarvoor je in de Kamer zit, je de zetel bij die partij inlevert. Op die manier zouden we niet nog meer van die kleine onzinnige partijtjes krijgen (WUZ, 10/1).

Ondanks het feit dat het eind aan het zonaamde zetelroven leuk klinkt, zal dat echter wel een eind maken aan ons democratische kiesstelsel. Kamerzetels worden toebedeeld aan personen en niet aan de partij waarvoor zij op de kieslijst stonden. Omdat de zetels dus geen ’eigendom’ van een partij zijn, slaan we met de term zetelroof de plank mis. Ieder Kamerlid is in principe vrij om te stemmen zoals hij zelf wil. Wanneer zetels van een partij zouden zijn heeft het tot gevolg dat het leidt tot een ijzeren partijdiscipline omdat Kamerleden onder het juk van de partij en het partijbestuur zitten, dus in het gelid moeten lopen waardoor het allemaal brave jaknikkers en monddode marionetten van de partij zijn, zoals bijvoorbeeld in Noord Korea. Tegen die achtergrond moeten we juist blij zijn met het huidige stelsel met echte volksvertegenwoordigers!

Henk Versteeg, Nunspeet