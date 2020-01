’Tweedeling ouderen dreigt’

In de toekomst dreigt een flinke stijging van zorgkosten door 80-plussers. Om dit probleem te ondervangen zouden er meer mantelzorgers en andere vormen van hulp moeten komen. M.a.w. ouderen moeten zich meer zelf redden. In deze tijd van individualisering zie ik van mantelzorg en hulp van vrienden straks weinig terecht komen, die hebben het veel te druk met zichzelf, want de vrienden worden zelf ook ouder. Je krijgt straks een tweesporen ouderensamenleving. Zij die genoeg geld hebben bv. door verkoop woning en/of spaargeld kunnen zorg inkopen en de rest kan stikken. Dat zijn vooroorlogse wantoestanden en dat zouden we niet moeten willen.

Kor Bonthuis,

Appingedam