Brief 2 ’Premier toont gebrek aan empathie’

Volgens mij is onze premier een hoogst intelligente man met een boven gemiddeld IQ. Wat hem echter ontbreekt is de mogelijkheid zich te verplaatsen in de mensen die niet in de politiek zitten. Een premier met empathie voor de bewoners van het land dat hij geacht wordt te leiden, zou allang besloten hebben de ontvangen bedragen terug te storten of ter beschikking te stellen aan bijvoorbeeld de voedselbank of het Leger des Heils. Maar blijkbaar is eigenbelang belangrijker.

Ton Broeders, Assen

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven