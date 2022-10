’Verslavende stoffen uit rookwaar’

Jonge mensen beginnen vaak met roken uit nieuwsgierigheid of omdat zij een positieve verwachting hebben van de smaak. Ook hun sociale omgeving speelt een rol. Later beseffen ze hoe ongezond roken eigenlijk is. En ze merken hoe duur sigaretten zijn. Dan doen zij verwoede pogingen om te stoppen met roken. Dat wordt door de fabrikanten lastig gemaakt. Zij voegen in het geniep allerlei stoffen toe aan de rookmiddelen om de kans op gewenning te vergroten. Verslavende stoffen in rookwaar moeten bij wet verboden worden. Het is vreemd, dat dat nog niet gebeurd is.

E.L. Dobber, Lelystad