Uitslag Stelling: ’Gas-enquête de druppel’

Uit het onderzoeksrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd blijkt dat bij de gaswinning de belangen van Groningers stelselmatig werden genegeerd. Premier Rutte zou de situatie in Groningen jarenlang hebben onderschat, zo wordt in het rapport beschreven. Hoewel maar weinig deelnemers verbaasd zijn over de conclusies van dit onderzoek, is men stellig over wat er nu moet gebeuren: „Direct aftreden Rutte en consorten! Ze hebben grof gefaald en Groningers niet serieus genomen. Ze hadden de schade veel eerder moeten herstellen.” Een andere stemmer: „Schandalig hoe de mensen in Groningen worden behandeld. Het aftreden van het kabinet zou zeker een goed gebaar zijn, maar Rutte is dat absoluut niet van plan, hij draait zich er wel weer uit zoals altijd.” Voor de meeste deelnemers is dit dan ook de druppel die de emmer doet overlopen. Volgens het gros is de positie van deze regering na alle ’schandalen’ van de afgelopen jaren onhoudbaar. „De kabinetten Rutte hebben zoveel ellende veroorzaakt! Nieuwe verkiezingen is de enige optie. Het vertrouwen in het kabinet en de bestuurscultuur is helemaal weg en dat gaat deze coalitie niet meer herstellen.”

Meer dan de helft van de deelnemers denkt inderdaad dat om het vertrouwen van de getroffen Groningers in de politiek te kunnen herstellen de hoofdverantwoordelijken aftreden. Een derde van de stemmers vindt echter dat de Groningers er helemaal niets aan hebben als de regering nu opstapt. „Het aftreden van Rutte en consorten voegt niets toe. De Groningers willen nu daden zien. Stop liever energie in een inzamelingsactie voor de Groningers. Besteed aandacht aan deze regio waar wij jarenlang van geprofiteerd hebben met gas. Herbouw de huizen iets verderop in de provincie zodat we ook weer gas uit de grond kunnen halen. Twee vliegen in een klap!”, oppert een deelnemer. Iemand anders is het hiermee eens en stelt: „Er is namelijk ook nog steeds oorlog in Oekraïne We hebben het gas hard nodig!” Een andere deelnemer meent dat ‘wie er een puinhoop van maakt dit ook zelf opruimt’: „Dat is pas je verantwoordelijkheid nemen. Opstappen is hetzelfde als er voor weglopen”.

Een kwart van de respondenten denkt ook dat het proces van schadeherstel alleen nog maar trager zal verlopen als de regering nu opstapt. Maar weinig stemmers hebben er vertrouwen in dat er door dit rapport überhaupt een versnelling zou komen in de schadeafhandeling en de versterking van de huizen.

Maar weinig deelnemers nemen het voor onze premier op. Een ervan stelt: „Rutte krijgt overal de schuld van, dat vind ik onterecht. En die verantwoordelijke ministers dan jaren geleden? Ze hebben allemaal boter op hun hoofd, ook de oppositie. En nu allemaal klagen dat hij moet opstappen. Iedereen heeft schuld, ook wij als consument!” Iemand anders: „Er moet een leidersfiguur blijven en Rutte kan partijen samenbrengen, ook al is hij niet onfeilbaar.”