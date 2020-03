’Maatregelen in EU gelijktrekken’

Wij zitten nu eenmaal in de EU. Dan moeten dit soort maatregelen ook gelden voor de Duitsers toch. Of gaan zij nu de zakken even vullen over de rug van ons land? Waar blijft regelneef Brussel nu?

Hier moet iets aan gedaan worden. Bij ons zit de horeca nu ook op slot omdat de Belgen naar Zeeland en Brabant gingen, nu de Nederlanders naar Duitsland? Dat werkt toch niet? Dan kost het enkel geld en banen Alle landen om Duitsland heen hebben alles gesloten. Waarom zij dan niet?

Ik vond het ook nogal raar dat alles om zes uur dicht moest, een half uur na de bekendmaking. Hebben die lui enig idee hoe horeca werkt? Dan staat de keuken al achter de kachel om alles te bereiden. De gasten zitten er deels al of zijn onderweg. Had er dan maar negen uur in plaats van zes uur van gemaakt.

Fina Horstink