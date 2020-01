Antisemitisme met modern vernislaagje

Op 17 maart 1939 stuurden twee Joods-Poolse organisaties een telegram naar de Britse premier Chamberlain. Dit stond erin: ’In de donkerste en meest tragische uren in de geschiedenis en het leven van het Jodendom doen drieënhalf miljoen Joden in Polen een appèl aan Zijne Majesteits Regering, de autoriteit die in Palestina de verantwoordelijkheid heeft een zetel voor het Joodse volk te creëren (...), geen politiek in Palestina toe te passen die de Joodse massa’s in een afgrond van wanhoop doet storten.’