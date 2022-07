Johan Remkes het ’n kop as ’n almanak

Premium

De schaamlappen van de coalitie

De jongste toevoeging aan de Haagse trukendoos om problemen op afstand te zetten in plaats van ze voor de eigen politieke verantwoordelijkheid te nemen, is sinds vrijdag de ’gespreksleider’. We hadden al commissies, regeringscommissarissen en coördinatoren die voor de 29 bewindspersonen van Rutte-IV...