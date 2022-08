De Kwestie: ’Moet zorgpersoneel meer salaris krijgen?’

„Ja”, zegt Rhijja Jansen, hoofdredacteur van het tijdschrift voor Verzorgenden in verpleeghuis en thuiszorg die een enquête hield over hun groeiende geldzorgen. Gezondheidseconoom (hoogleraar VU) Marcel Canoy pleit juist voor een gerichte aanpak waarbij niet iedereen klakkeloos loonsverhoging krijgt maar slechts de onderkant van deze doelgroep. Hij ziet ook een oplossing in meer uren werken van het bestaande personeel.

En wat vindt u? Moet zorgpersoneel een beter salaris krijgen? Of is het slimmer om de onderkant van deze doelgroep meer salaris te geven? Laat het weten in de reacties!