Ze hielpen me overeind en stopten het bloed en dat was nogal wat... Ook plakten ze, heel vakkundig, een pleister op de wond en adviseerden me naar de huisarts te gaan omdat ik er anders een lelijk rafelig litteken aan over zou houden. Zelfs mijn huisarts vond het er erg professioneel uitzien. Dames, ik heb nauwelijks tijd gehad jullie te bedanken. Bij deze dan. Wat was ik blij met deze hulp. Dat vond ik nou leuk.

Tonny van Hoek-Winnemuller

