’Verdozing landschap tegengaan’

Zolang ze langs de snelweg staan, ergens midden in een weiland, is de schade aan het landschap nog te overzien, maar ze staan ook op plaatsen waar zij de gehele omgeving ontsieren. Terecht zijn daar in de Kamer vragen over gesteld. Als je een huis wilt bouwen moet je een ellen lange weg afleggen en jouw ontwerp vijfmaal aanpassen voor je een bouwvergunning krijgt. Maar als we het dan toch over ontsiering hebben; waarom maakt men zich in de tweede Kamer niet druk over de steeds groter en hoger wordende windmolens? Die staan op de onmogelijkste plaatsen en dat zijn pas lelijke dingen die bovendien nog lawaai maken ook.

Bert Osendarp, Irechek