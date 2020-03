De Kwestie: ’De NAVO? Die mogen alleen maar ’pang!’ roepen’

Er zijn grofweg drie opinies als het gaat om de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie: 1. de NAVO is sterk en onmisbaar (zeg maar kamp-Sven Koopmans), 2. de NAVO is verzwakt en zou sterk moeten zijn (vrij naar kamp-Elmar Hellendoorn) en 3. de NAVO stelt niks voor en dat hoeft in deze tijden ook niet meer.

Om met die laatste groep te beginnen: een aantal van u vindt een militair verbond niet meer van deze tijd. Buddenbreuk behoort tot die groep: „De NAVO is overbodig en achterhaald. De defensie-uitgaven moeten omlaag en zeker niet omhoog. We moeten zorgen dat welvaart verdeeld wordt en ons niet nationalistisch ingraven. De tijden zijn sinds 1945 totaal veranderd: Europa heeft eeuwenlang gevochten om zeggenschap en macht, dit heeft twee wereldoorlogen tot gevolg gehad. Nu we met elkaar de zaken regelen, is er geen enkele dreiging op oorlog.”

"Ze mogen toch niks doen dan pang roepen"

Er zijn er meer die de NAVO hebben opgegeven. Gekke Henkie (what’s in a name) zegt bijvoorbeeld: „Turkije valt Syrië binnen en wat doet de NAVO? Niks! Zo kan je al zien dat de NAVO niks meer te zeggen heeft.”

Papieren tijger

Nuchtere Belg is het daarmee grondig eens: „De NAVO is een praatgroep geworden. Altijd veel te laat, nooit een eenheid en dus een papieren tijger die klauwen met geld kost. Speelgoed voor machtswellustelingen.” Die vermeende krachteloosheid is volgens Brulboei ook een teken dat we zonder kunnen: „Bestaat de NAVO nog? Dat is toch een achterhaald, middeleeuws instituut?” „De NAVO is over de houdbaarheidsdatum heen”, zegt ook ótsoS-Sostó. En dus vindt Weijersricardo: „Juhh, de NAVO is niks waard. Weg ermee. Ze mogen toch niks doen dan pang roepen.”

En toch is de NAVO niet reddeloos verloren, maar dan moeten we nu wel iets doen, zegt B_Boxemrek: „De NAVO is de VS, de rest stelt militair niet veel voor. Het is dus zaak dat de Europese landen zich heel snel realiseren dat ze een wezenlijke bijdrage aan de NAVO moeten gaan leveren. Rusland, China en Turkije (officieel ook nog eens lid van de NAVO!) lachen zich dood om het feit dat wij miljarden besteden aan groene waanzin!”

Die te lage bijdrage van verschillende bondgenoten is en aantal reageerders een doorn in het oog. Melanchton_MSC schetst te geschiedenis: „De NAVO is door visieloos ’beleid’ gedegradeerd tot een tandeloze tijger. Dat is een direct gevolg van contraproductieve bezuinigingen, die gebaseerd waren op de aanname dat het Oostblok finito zou zijn. Omdat we al jaren niet meer aan onze financiële verplichtingen voldoen, heeft de VS de militaire aanwezigheid in Europa structureel afgebouwd. Nu Rusland zich weer snel ontwikkelt tot een (militaire) grootmacht schiet de politieke goegemeente in de stress. Too late!”

Naïeve leiders

Maar als we wel volgens afspraak bijdragen, kunnen we verder met de NAVO, zegt Stork_A: „Dan is er niets aan de hand. Maar men doet al moeilijk als er een helikopter of een boot ergens naartoe moet. (..) We zitten helaas met zwakke naïeve leiders op dit continent.” Dat ziet ook Stemmer ’55: „Als politici hun verplichtingen allemaal na zouden komen (2% van het bnp) dan zou er een sterkere NAVO staan die voor afschrikking kan zorgen.”

De groep NAVO-enthousiasten is nog wel het grootste. Volgens hen moeten we vooral de NAVO in ere houden. Brouwr02 zegt daarover: „De NAVO (en zeer zeker NIET de EU) is de enige reden waarom Europa al meer dan 70 jaar in vrede geleefd heeft na de Tweede Wereldoorlog.” Dat denkt ook Dedierenvriend: „De NAVO zal en moet er blijven voor de wereld die met de dag onstabieler wordt!”

De Jong heeft zorgen: „Ik hoop echt dat de NAVO de NAVO blijft. Het nut heeft zich bewezen. Maar wat doet de NAVO met een lidstaat die zelf een oorlog gestart is met een niet-NAVO buurland? Ik vind dit zorgelijk. Turkije is nu zelf een agressor! Het land heeft niets in Syrië te zoeken.”

Erdogan

En met Turkije is een bron van zorg aangestipt. „Ooit was Turkije van groot strategisch belang en werd om die reden nauwelijks opgetreden tegen de provocerende houding (Cyprus, Griekenland) van dit land. Gelet op de ontwikkeling van moderne wapens is het strategisch belang van Turkije minder geworden en is het mogelijk, gelet op de houding van Erdogan, beter om dit land haar lidmaatschap van de NAVO te ontnemen”, denkt Leo III.

Die zorg wordt gedeeld door Neijenhuijzen: „De NAVO is een sterke organisatie. Ik houd mijn hard vast met bondgenoot Turkije.” „Wanneer een land als Turkije bondgenoot is, heb je je eerste vijand al gevonden. Dat wil een groot Ottomaans Rijk van de Nijl tot de Eufraat, plus Europa”, zegt HMVL.

Toch maar een sterke NAVO dan maar? Zeker, zegt MarLou: „Natuurlijk moet de NAVO blijven en nodig versterkt worden. En dan vooral door de landen die ’niet leveren’ maar wel kritiek hebben op degene die dat wel doet.”