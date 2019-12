Niet alleen op de publieke tribune van de Kamer liepen woensdag de emoties hoog op tijdens het toeslagendebat. Ik vermoed dat in menig huiskamer de afschuw over het gebeurde de televisiekijkers naar de keel greep. Ik keek naar beelden uit Den Haag, maar het was alsof het nieuws uit een bananenrepubliek kwam waarin mensenlevens waardeloos zijn.