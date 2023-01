Premium Het beste van De Telegraaf

’Eigenwijze’ minister Adema nu al op glad ijs

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Ruim zes uur had minister Piet Adema in de trein gezeten om in Berlijn te komen voor een landbouwbeurs. Amper aangekomen was het al weer tijd om te vertrekken. Per vliegtuig welteverstaan, want er was haast bij.