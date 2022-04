Premium Het beste van De Telegraaf

De week van de hoofdredacteur ’Newsrooms’ gaan op elkaar lijken

Door Kamran Ullah Kopieer naar clipboard

De mondkapjes zijn uit het straatbeeld, de dagelijkse files op de weg zijn juist terug en op Schiphol worden lange rijen verwacht. De restricties die gepaard gingen met de coronapandemie heeft Nederland duidelijk achter zich gelaten. Dat er zorgen zijn over de toekomst van het virus in ons land zien we aan het online leesgedrag. Zegt minister Kuipers er iets over, staat het verhaal direct bij de best gelezen artikelen van dat moment. En verhalen over de mogelijke nieuwe omicronvariant in China en de strenge lockdown in Shanghai zorgen voor leespieken.