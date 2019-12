’Oud en nieuw’

Er branden tientallen scholen en auto’s af. Hulpverleners bekogelen we met vuurwerk en stenen. We zetten wekenlang enkele wijken in Den Haag om in een soort oorlogsgebied. Huisdieren en vogels en dieren in de vrije natuur zijn dagen van slag.

We verhogen de hoeveelheid fijnstof in de lucht met een factor 60 (aan de gevolgen van fijnstof overlijden jaarlijks 10.000 mensen in Nederland). Ouderen durven zich nauwelijks buiten te vertonen. En nee, natuurlijk belasten we dat allemaal niét met een milieuheffing. Stel je voor: de vervuiler betaalt. Wat een onzin! Nee, daar is de energierekening voor bedoeld.

Leuk! Gezellig! Wie vindt dit een goed idee? Wie doet er mee?

René Kerkhoven, Zwijndrecht