Het elektriciteitsnetwerk in Rome kan het niet meer aan

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

ROME - De bekende Nederlandse schrijfster Rosita Steenbeek heeft het afgelopen week niet getroffen in Rome. In de hele buurt waar ze woont, in het centrum van de stad, waren de stoppen doorgeslagen. Twee uur lang, van acht uur tot tien uur ’s avonds, had de buurt geen elektriciteit. Verscheidene spullen in haar ijskast kon Rosita weggooien. Enkele winkels in haar buurt moesten talloze etenswaren dumpen.