Uitslag Stelling: ’Personeel beter betalen’

Vakbonden, reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en de directie van Schiphol gaan deze week om de tafel zitten om te kijken hoe voorkomen kan worden dat de problemen zich in de zomervakantie herhalen. Bijna 80 procent van de respondenten heeft er een hard hoofd in. „De drukte zal alleen maar toenemen”, voorspelt iemand. „Mensen willen nu eenmaal op vakantie en personeel is niet te vinden, dus hou je hart maar vast.” Een ander schrijft: „Het wordt moeilijk. Het personeel dat weg moest tijdens de pandemie werkt elders en zal niet zo gauw terugkeren.”

Het zou helpen als het grondpersoneel op de luchthaven beter betaald zou worden, stellen velen. Het merendeel kan zich dan ook vinden in het eisenpakket van vakbond FNV dat onder meer betere arbeidsomstandigheden, meer vaste contracten en minimaal 14 euro bruto uurloon omvat. „Vergeet niet het economisch belang van Schiphol. En de werkgelegenheid. De oplossing zit hem echt in hogere lonen en vaste contracten.”

Vakbond FNV dreigt met een ’hete zomer’ als hun eisen niet voor die tijd worden ingewilligd. Bijna 60 procent zegt er begrip voor te hebben als het personeel het werk neerlegt. „Het is echt absurd hoe die mensen wordt uitgeknepen”, vindt een respondent. Maar er is ook een grote groep die dit geen oplossing vindt. „Staken of werkonderbrekingen tijdens topdrukte werken niet. Daar tref je alleen de reizigers mee.” Een andere reactie: „Ga ludieke acties bedenken en niet mensen dwarsliggen die er eindelijk weer eens tussenuit kunnen.”

Een meerderheid van de stellingdeelnemers zegt bereid te zijn meer te betalen voor een vliegticket als het luchthavenpersoneel beter beloond wordt. Sommigen vinden het echter niet terecht als de rekening bij de reizigers wordt neergelegd. Iemand zegt: „Het probleem is de marktwerking tussen de bedrijven die de afhandeling doen. Zij moeten hun diensten veel te goedkoop aanbieden.” Een ander merkt op dat zolang de consument goedkoop wil vliegen, de luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars zo goedkoop mogelijk moeten inkopen.

De meerderheid van de respondenten is van mening dat er minder en duurzamer gevlogen zou moeten worden. „Vliegen moet duurder worden”, vindt een van hen. „Het is belachelijk dat mensen even een weekendje gaan stedentrippen met het vliegtuig, terwijl dit ook met de trein kan.”

Veel respondenten (51%) zien de opening van Lelystad Airport als oplossing voor de problemen op Schiphol. Zo schrijft iemand: „Lelystad per direct openen en ook Rotterdam, Eindhoven, Maastricht uitbreiden. Dan wordt de ’last’ mooi verdeeld.”

Een respondent zegt te hopen dat de betrokken partijen eruit komen en dat het Schiphol lukt om de drukte in de zomervakantie in goede banen te leiden. „Het is toch te gek dat er zo weinig inzet is om onze trots, een grote internationale luchthaven, te behouden? Mensen blijven toch vliegen, dat blijkt wel. Moeten ze dan allemaal uitwijken naar vliegvelden in Duitsland of België, terwijl we zelf een prachtige luchthaven hebben?