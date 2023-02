Uitslag Stelling: ’Digitalisering te dwingend’

Een respondent klaagt: „Ze gaan er van uit dat iedereen een kantoorbaan heeft en dagelijks uren achter de computer zit. Ze laten miljoenen mensen stikken.”

„Ik heb een stokoude pc en telefoon, maar geen geld voor een nieuwe”, zegt een ander. „De banken dwingen me bijna om kosten te maken omdat ik anders niet meer mee kan komen.”

‘Het dwingende karakter van de bancaire dienstverlening’, zoals een respondent het noemt, staat meer stellingdeelnemers tegen. „Het irriteert me dat banken proberen je te dwingen een smartphone te kopen omdat sommige zaken alleen via een app kunnen.”

Het merendeel (86%) van de respondenten vindt dat banken het aan hun klanten verplicht zijn om digitaal bankieren duidelijker te maken en ondersteuning te bieden aan hen die problemen ervaren. „Niet iedereen wordt slim geboren en er is een oudere generatie die zich de digitalisering nooit eigen zal maken en die je altijd zou moeten begeleiden bij digitale bankzaken”, stelt één van hen. Anderen vinden digitalisering niet verkeerd, maar zijn van mening dat er aandacht moet blijven voor mensen die de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. „Het is schandalig dat zoveel mensen aan hun lot worden overgelaten.”

De overgrote meerderheid ervaart het als een gemis dat er inmiddels bijna geen bankfilialen meer zijn en 95% vindt dat banken meer servicepunten moeten inrichten om dit gemis op te vangen. „Soms wil ik gewoon even met een mens communiceren en niet met een app”, reageert iemand. „In verband met een erfenis moest ik als executeur testamentair veel geld overmaken. Met heel veel extra controle en nogmaals checken is het goed gekomen gelukkig, maar je houdt je hart vast of dat allemaal wel goed gaat digitaal”, deelt een ander. „Ik was liever gewoon naar de bank gegaan. Dat schept toch meer vertrouwen.”

Een andere respondent ziet ook gevaar in het verdwijnen van bankfilialen. „Als het netwerk plat gaat kun je haast niets meer regelen. Je moet ook ’live’ je geldzaken kunnen blijven doen, anders loopt het nog eens gigantisch mis.”

Ook missen veel respondenten de service die met persoonlijk contact gepaard gaat. „Elk persoonlijk contact tussen cliënt en bank is verdwenen. Dus ook de daarbij horende service”, moppert één van hen.

„Een klantenservice die niks weet en mag en vaak niet eens werkzaam is bij de desbetreffende bank, maar namens haar optreedt is een crime”, klaagt een andere deelnemer.

Toch zijn er ook respondenten die vooral voordelen zien van de digitalisering. „Je kunt alles regelen wanneer je maar wilt en hebt altijd overzicht”, reageert één van hen. „De apps van banken zijn zo logisch en makkelijk te bedienen dat het mij verbaast dat zovelen er moeite mee hebben. Mijn 87-jarige vader doet ook gewoon alles digitaal.” Een andere respondent is ook verbaasd dat 1 op de 6 er moeite mee heeft. „De meeste mensen zitten de godganse dag op social media en apps. Misschien heeft het meer met interesse te maken en moeten ze zich gewoon iets meer in hun geldzaken verdiepen.”