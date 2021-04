Uitslag stelling: ’Extra steun voor retailers’

Als de coronasteun voor ondernemers nu ophoudt redden veel winkeliers het niet, de leegstand zal oplopen waardoor de leefbaarheid in dorpen en steden in gevaar komt, zo waarschuwt brancheorganisatie INretail. Een meerderheid van de respondenten deelt de vrees: „Winkels hebben de steun hard nodig. Je wilt toch niet dat de winkelstraten leeg komen te staan. Winkels zorgen voor publiek en sfeer”, reageert een stemmer. Het gros vindt dan ook dat fysieke winkels een sleutelfunctie hebben in de maatschappij en een essentiële bijdrage leveren aan de leefomgeving van mensen. „Fysieke winkels hebben ook een sociale functie!” En: „Winkels zijn de olie van de binnenstad”, wordt er gezegd.

Wel zijn de deelnemers zich ervan bewust dat de ‘neergang van de winkelstraat’ al lang in gang was gezet door de snelle opkomst van online winkelen en dat deze slechts wordt versneld door de coronacrisis. Een derde van de stemmers vindt het daarom ook weggegooid geld om de retailbranche te steunen terwijl veel van deze winkels toch al niet meer te redden zijn. „Het MKB heeft al veel steun ontvangen. Het blijkt ook zo dat redelijk veel kleine ondernemers al op het punt stonden om om te vallen of failliet te gaan door het vele internetshoppen. Dus ze ontvangen steun en na corona vallen ze alsnog om.” Een deelnemer denkt er net zo over: „Veel winkels zullen toch moeten sluiten - met of zonder extra steun. Winkeliers moeten zelf goed nagaan of ze nog levensvatbaar zijn na corona.”

Een andere respondent zegt de praktijk goed te kennen: „Ambtelijk ben ik belast met financiële ondersteuning aan zelfstandigen. Van de bedrijven waar ik mee van doen heb is 10 procent niet levensvatbaar en gaat het om zelfstandigen die het door de steunmaatregelen beter hebben dan voor de coronacrisis.” Daarom oppert deze stemmer: „Nu er sprake is van versoepeling zou je de steunpakketten kunnen laten doorlopen met de aanvullende voorwaarde dat er sprake moet zijn van een levensvatbaar bedrijf.”

Slechts een vijfde van de deelnemers bestelt zelf liever online dan dat hij/zij door de winkelstraat struint. Het gros is echter geen voorstander van massaal online winkelen: „Online winkels moeten worden teruggedrongen. Al die busjes in de straten, hoe vervuilend is dat!” Velen vinden dat om deze reden offline winkelen juist gestimuleerd moet worden.

Een ruime meerderheid denkt dat er met wat steun zeker nog wel een toekomst is voor de fysieke winkel, maar dan wel met ’minder van dezelfde soort winkels in één winkelstraat’. Iemand zegt hierover: „Minder winkels meer steunen. Geen grote winkelcentra met vijftien van dezelfde soort kledingwinkels en vijf schoenenwinkels, maar inperken.” Ook zouden velen graag een meer duurzame retailbranche zien: „Meer aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid zou passen in plaats van zaken als Action die alleen maar troep verkopen en individuele winkeliers uit de markt drukken. En verder hebben we niets meer aan 10 kledingzaken die allemaal hetzelfde verkopen.”