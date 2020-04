’Big Brother’

Wanneer mensen dat overdreven vinden, wijs ik op landen als China en Singapore, waar gegevens van internet-, smartphone- en sociale mediagebruik worden doorgespeeld aan de overheid. Ook 'Silicon Valley' vindt geld verdienen belangrijker dan principes.

Nederland is een democratie, met in de huidige regering twee liberale partijen (liberalen waren altijd voor burgerrechten en beperkte overheidsbevoegdheden). Toch wordt nu, met een beroep op corona, overwogen om iedereen apps te verplichten. Kritiek op Polen of Hongarije wordt daarmee ongeloofwaardig. Griezelig, hoe snel dat gaat.

Pieter de Jonge, Bussum