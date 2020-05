Zieke werknemer twee jaar doorbetalen is buitensporig

De afgelopen maanden was geen talkshow compleet zonder minimaal een viroloog en een arts aan tafel. Met een onheilspellende blik, mochten zij de grootste doemscenario’s schetsen. Types als Ab Osterhaus zijn niet van het scherm te slaan en genieten zichtbaar van de macht die ze hebben om ons dagelijks de angst voor een tweede virusgolf aan te praten. Iedere andere gast aan tafel voelt zich bezwaard om iets in te brengen en verontschuldigt zich al bij voorbaat dat hij ’uiteraard geen viroloog’ is. Een soort disclaimer dat wat je gaat zeggen, in het niets valt bij wat de virologen te melden hebben.