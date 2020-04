De 50Plus-soap

Telefoon op zondagavond. Geert Dales belt, maar met een ander nummer. Zijn vaste is een beetje overbelast, zegt de 50Plus-voorzitter. Er staan nog 132 onbeantwoorde appjes open. Het is inmiddels bijna acht uur geleden dat hij in Buitenhof bekend heeft gemaakt dat het hele bestuur van de partij op zal stappen. Wat hij fractieleider Henk Krol, zo’n beetje de enige partijprominent die Dales nog steunde, heeft geadviseerd, vraag ik hem. Die gaat hij zo nog bellen, zegt Dales. Eerst staat hij De Telegraaf te woord.