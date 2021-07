Ombudsman: Niet afrijden door typefout?

Dan begint de tijd de dringen: haar theoriecertificaat is niet lang meer geldig. Lukt het wel om daarvoor nog haar rijbewijs te halen? Straks moet ze opnieuw haar theorie-examen doen!

Om hier duidelijkheid over te krijgen, neemt Joyce contact op met de klantenservice van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Joyce en haar rijinstructeur vragen of ze vóór de verloopdatum van haar theoriecertificaat nog een praktijkexamen mag doen. Jammer genoeg laat het CBR weten dat dit niet gaat lukken.

Joyce is het hier niet mee eens. Ze dient daarom een klacht in bij het CBR. En vraagt of er een uitzondering kan worden gemaakt.

In een brief laat het CBR weten dat het theoriecertificaat van Joyce geldig is tot woensdag. En dat ze pas twee weken na haar vorige examen een herexamen mag doen. Dat zou precies op die woensdag zijn: één dag te laat.

Maar dan pakt Joyce haar papieren van het CBR erbij: daar staat dat haar theoriecertificaat niet tot, maar tot en met woensdag geldig is. Dat zou betekenen dat ze dus wel kan afrijden!

Ze snapt het nu ook niet meer en neemt contact op met de Nationale ombudsman. Medewerker Leo* ziet dat het CBR een typefout heeft gemaakt in de brief aan Joyce: haar theoriecertificaat is inderdaad tot en met woensdag geldig. Leo neemt gelijk contact op met het CBR en vraagt of ze Joyce alsnog kunnen helpen.

Gelukkig komt het CBR snel in actie: er wordt gezocht naar een tijdstip waarop Joyce alsnog kan afrijden. En dat lukt: Joyce mag woensdagochtend afrijden. Diezelfde dag krijgt Leo een bericht van Joyce dat ze is geslaagd. Ze is enorm opgelucht dat het allemaal is goed gekomen!

Het verhaal van Joyce laat zien dat een kleine typefout grote gevolgen kan hebben. We zijn blij dat we Joyce net op tijd konden helpen. Ons werk bij de Nationale ombudsman betekent niet alleen dat we burgers zoals Joyce verder helpen. Ook laten we overheidsinstanties van hun fouten leren. Zodat andere burgers niet met hetzelfde probleem te maken krijgen. Zo helpen we burgers én overheidsinstanties steeds verder op weg.

*Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en het CBR. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.