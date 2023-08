’Voordracht Hoekstra doorgestoken kaart’

Daar waar D66 recht zou hebben op een kandidaat schuift Rutte Hoekstra naar voren als kandidaat Eurocommissaris. Rutte beloont zo de trouwe steun van het CDA in de formatie en zijn kabinetten. Opzichtig doorgestoken kaart. Hoekstra op zijn beurt heeft het slim gedaan door geen fractievoorzitter te worden in de Kamer, zoals je van een partijleider zou verwachten, maar minister van Buitenlandse Zaken. Het gaat om eigen belang en om de macht. Ondertussen willen de sociaal democraten in het Europese Parlement niets van Hoekstra weten. Terecht hij deed nogal lompe uitspraken over landen in Zuid-Europa. Als Europees burger zit ik niet te wachten op Hoekstra als commissaris.

Rene Valkema, Haren gn.