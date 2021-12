’Ondernemer verdient meer steun’

Stelt u zich eens voor: Je baas zegt: Je mag niet meer komen werken maar je moet wel zelf je salaris ophoesten voor de niet gewerkte uren en bovendien een flinke boete betalen. En vergeet niet je kerst-/ eindejaarsbonus in te leveren en al gedane inkopen weg te gooien... Bovenstaande is wat de ondernemers overkomt. Voor de tweede keer! Alle reserves en spaarrekeningen zijn inmiddels leeg en diep in het rood. Steun is een hulpmiddel maar geen reddingsmiddel.

Ik pleit voor kwijtschelding van de opgebouwde schulden door de lockdowns voor de ondernemers en vooral de horeca want die hebben veel langer met beperkende maatregelen te maken gehad gedurende hele lange tijd. Alle ondernemers verdienen échte volledige steun, wat niet vele jaren extra schulden aflossen betekent!

H. van Loon