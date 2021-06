Brief 2 ’Waar blijft milieuprotest?’

Alle milleuclubs maken zich druk over ontbossing in Azië en Zuid-Amerika, maar nu gaan we in Nederland een biomassacentrale bouwen en grote stukken bos in de Baltische staten kappen voor de houstook, terwijl die centrale nog meer CO2 uitstoot dan de huidige gascentrale. Dit alles met 400 miljoen euro subsidie! Waar blijven de protesten van de millieuclubs nu?

R. Schram

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: