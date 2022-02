Brief 2 ’Pensionado’s in de knel’

Bekijk ook: Geld vliegt onze beurs uit

Waar was het kabinet toen ze in al hun (on)wijsheid zo nodig een nieuw pensioensysteem moesten bedenken waardoor de relatieve waardevastheid onderuit ging. Volgens pensioendeskundigen was dit onnodig. Daarnaast levert de ontkoppeling van het pensioen aan het minimumloon een fors koopkrachtverlies op voor gepensioneerden op. Voor pensionado’s komt naast deze dramatische maatregelen ook nog in de inflatie erbovenop. Waarschijnlijk liggen alléén gepensioneerden wakker hiervan. Hoezo andere bestuurscultuur en elan? Het is meer dan genoeg geweest.

Ton Halderit, Echt

