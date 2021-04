Verhalen achter het nieuws

Dolly Bellefleur mist Koningsdag: ‘Ik heb zo’n klik met Máxima’

De vrouw met de langste benen van Nederland, zo noemt Dolly Bellefleur, het alter ego van Ruud Douma, zichzelf. Al jaren is ze een bekende extroverte rasartiest die zich inzet voor de LHBT+ gemeenschap. Ze is deze week te gast bij Marjolein Hurkmans in de podcast VROUW kookt over.