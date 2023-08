Lezersbrief: ’Eigen partij voor Omtzigt’

De populaire Pieter Omtzigt beraadt zich over zijn politieke toekomst. Hij gaat niet terug naar het CDA en verbindt zich niet met de BBB. Om te voorkomen dat straks ’de kikkers uit de kruiwagen springen’ kan hij het beste zelf de regie in handen houden. Hoe? Door net als Wilders een eenmanspartij op te richten. Dat is eerlijk tegenover zijn kiezers. Zij stemmen immers nadrukkelijk op de persoon Omtzigt.

E.L. Dobber, Lelystad

