’Minder mensen meer ruimte’

In de afgelopen 60 jaar is onze bevolking met bijna 6 miljoen gegroeid. Door deze groei lijkt het of de maatschappij floreert. De keerzijde is woningnood en een grote uitstoot van allerlei stoffen wat we niet willen. Ook de energiebehoefte is navenant toegenomen. De oplossing wordt gezocht in o.a. het verdichten van ons land. Dit is dweilen met de kraan open. Is het niet veel slimmer om de groei van onze bevolking te beperken. Met minder mensen zouden we een eenvoudiger te regeren land hebben met meer ruimte voor iedereen en minder uitstoot.

S. de Joode