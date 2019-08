Brief 3 ’Overlast meeuwen onze schuld’

Men vergeet blijkbaar de terreur van de mensen die nachts vuilniszakken opensnijden op zoek naar iets van hun gading. Dat de meeuwen ’s morgens dit karwei gaan afmaken, kun je ze niet kwalijk nemen. Hoe kun je nu boos worden op dieren?

Waar is de humor? Dat is toch lachen als een vogel je te slim af is? Dat is toch peanuts in vergelijking met hoe de mens al eeuwenlang de dieren te grazen neemt? Kom op, gun ze dat frietje en lach om die prachtige slimme vogels!

Sylvia Willink, Amsterdam

