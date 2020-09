Stelling: Klimaatakkoord openbreken voor kernenergie

Er gaan steeds meer stemmen op dat kernenergie onmisbaar is bij de energietransitie. De Tweede Kamer is bereid om onderzoek te laten doen naar een nieuwe kerncentrale in Nederland. Is het goed dat atoomstroom weer op de politieke agenda staat en moet het klimaatakkoord hiervoor worden opengebroken of vormt kernafval een te groot beletsel?

