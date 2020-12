Nederland is niet berekend op crises

In het begin van dit jaar vertelden vertegenwoordigers van het RIVM dat de kans dat het virus vanuit China naar Europa zou komen te verwaarlozen was. We geloofden ze. Daarna vertelden ze ons dat ze vreesden voor de grootste sterfte ooit geregistreerd in vredestijd sinds de Spaanse Griep, die vlak na de Eerste Wereldoorlog in ons land veertigduizend slachtoffers maakte bij een bevolkingsomvang van 6,6 miljoen. We geloofden dat ook.