’Goed dat Arnhem opkomt voor Oeigoeren’

Nooit heeft Nederland, Europa of zelfs het Westen in combinatie met de VS ooit een stoere zet gedaan jegens de smerige Chinese dictatuur. In 2008 heeft de hele wereld verzuimd om China een spreekwoordelijke draai om de oren te geven door de Olympische Spelen aldaar in Peking te boycotten vanwege het met voeten treden van de mensenrechten. De hele wereld werd toen door de Chinese dictatuur voorgelogen met de plechtige belofte aangaande verbetering daaromtrent, nadat in hetzelfde Peking demonstrerende jongeren gewoonweg werden platgewalst door tanks op het Plein der Hemelse Vrede.

Inmiddels is duidelijk dat sinds die Spelen mensenrechten enkel nog meer vertrapt zijn geworden. Al decennia worden de Oeigoeren, een volk in de provincie Xinjiang, getiranniseerd. En nu staan desondanks de volgende Winterspelen, wederom in Peking, weer centraal.

Kortom, een fantastisch gebaar van Arnhem: wel schandalig dat het beluit te danken is aan de gemeenteraad en niet aan de Burgemeester en Wethouders die tegen waren met als reden dat in stand houden van de band door dialoog de mensenrechten zouden verbeteren. Grote kul want dat helpt al tientallen jaren niet!

Jan Verniers,

Arnhem