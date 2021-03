Brief 1: ’Dé VVD-stemmer is realistisch’

Voor zichzelf? Natuurlijk niet, zij stemmen geen VVD. Voor hun eigen achterban? Vast ook niet, want die zullen hoogstwaarschijnlijk ook niet VVD-minded zijn. Ze richten zich dus eigenlijk op de huidige aanhang van de VVD, in de hoop dat die beweegt richting de eigen partij. Maar, de VVD-aanhang beweegt nauwelijks. Het lijkt wel ’eens een VVD-stemmer, altijd een VVD-stemmer’.

Is dé VVD-stemmer nu zo dom dat hij niet begrijpt dat Rutte c.s. hem voor de gek houdt? Of is dé VVD-stemmer zo realistisch dat hij snapt dat je niet in alles je zin kan krijgen, en weet hij dat in het NL-poldermodel, met veel partijen in de coalitie de beleidsruimte zo beperkt is dat slechts een beperkt aantal beloften kunnen worden gerealiseerd. En kiest dé VVD-stemmer daarom heel praktisch voor de optie ’beter een half ei dan een lege dop’, oftewel, met een stem op de VVD krijg je in elk geval nog een beetje waar voor je stem.

Roelof Santing, Ede