’Is er eigenlijk een visie?’

Lifestyle

Onderzoek bewijst: Rotterdam is de beste Nederlandse stad voor een Europese citytrip

Het toonaangevende Time Out heeft Rotterdam als Nederlandse stad op nummer 13 in haar lijst voor beste Europese citytrips geplaatst (op nummer 1: Arles in Frankrijk). Snappen wij, want de Havenstad blijft vernieuwen. Zodoende is er overal wel wat te zien, én te beleven!