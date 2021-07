Moeilijk uit te leggen: coronabeleid succesvol, maar toch nieuwe ingrepen

Alle seinen staan op groen: het percentage volwassenen met een coronavaccinatie is 80% en stijgt, in ziekenhuizen daalt het aantal coronapatiënten. Toch gaat Nederland richting code rood omdat er steeds meer besmettingen zijn, met name onder de groep jonger dan 30 jaar. Code rood betekent dat buitenlanders ons land zullen mijden en dat veel landen liever geen Nederlandse toeristen ontvangen.