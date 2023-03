De aanvraag gedaan met de benodigde papieren (eigendomsbewijs, verzekeringspolis etc). bij het Watersportverbond. Maar wij werden gebeld dat onze ICP nog tot mei 2024 geldig was en we dus nog geen nieuwe nodig hadden. De kosten €34,50 werden teruggestort. De oplettende medewerkster verdient een dikke pluim.

Rienie en Gerda van der Molen, Zwolle

