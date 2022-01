Premium Het beste van De Telegraaf

Nu al goud voor olympische atleten

Door Marcel Peereboom

Meedoen is belangrijker dan winnen, zo luidt de olympische gedachte, maar die slogan moeten we aanscherpen. Meedoen ís winnen. Nederland wordt vanaf volgende week vrijdag door 42 sporters vertegenwoordigd op de Olympische Winterspelen en er heeft er niet één al bij voorbaat de handdoek in de ring gegooid. Dat is de ware topsportmentaliteit.