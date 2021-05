Analyse: Moord kan nog maar zelden worden bewezen

Telegraaf personeel medewerkers Saskia Belleman. Rechtbankverslaggeefster. Ⓒ TLG

Amsterdam - In de volksmond heet iets al snel moord. Als een automobilist te hard rijdt en een fietser doodrijdt. Of als iemand tijdens een caféruzie een ander doodslaat. In de wereld van het recht ligt het ingewikkelder. Van moord is pas sprake als iemand niet in plotselinge woede handelde, maar met voorbedachten rade. En daarvan is pas sprake als iemand heeft nagedacht over zijn voorgenomen daad en de gevolgen. In juridisch jargon heet dat ’kalm beraad en rustig overleg’. Maar wanneer precies is daarvan sprake?