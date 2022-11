Premium Het beste van De Telegraaf

Wie trapt in die onzin? Behalve racisten verbindt Icke niets

Door nausicaa marbe Kopieer naar clipboard

Complotdenker en antisemiet David Icke is de toegang tot Nederland ontzegd. Daarmee is er voorkomen dat hij live massa’s zou ophitsen met gedachtegoed dat geworteld is in Jodenhaat. Hij staat straks niet op de Dam, maar zijn giftige boodschap galmt al door heel Nederland. Zijn opruiing, gebaseerd op de hetze die tot genocide op Joden leidde, raakt genormaliseerd. Veel harten en hoofden zijn veroverd.