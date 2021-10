’Hybride werken scheelt files’

Ondanks de brandstofprijs die de €2 heeft doorbroken. Men blijft in de auto stappen en aansluiten. Kruipende over de overvolle wegen onderweg naar hun werkplek. Thuiswerken was kennelijk vreselijk! Net of filerijden dat niet is. Werkgevers en werknemers zouden samen moeten overleggen wat er mogelijk is. Werkgevers zouden meer vertrouwen moeten krijgen in hun medewerkers. Medewerkers zouden meer moeten checken of ze eerst thuis wat werktaken kunnen doen en vervolgens filevrij naar je werkplek rijden. Zo is er betere doorstroming; win-win voor zowel werkgever als werknemer.

Marcel Brouwer, Culemborg